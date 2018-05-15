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May 15, 2018 / 8:20 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Globus Medical Announces Positive Clinical Results For Lateral Expandable Technology

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Globus Medical Inc:

* GLOBUS MEDICAL ANNOUNCES POSITIVE CLINICAL RESULTS FOR LATERAL EXPANDABLE TECHNOLOGY

* GLOBUS MEDICAL - AT TWO-YEARS POST-OPERATIVE, PATIENTS IN BOTH EXPANDABLE AND STATIC SPACER GROUPS REPORTED SIMILAR IMPROVEMENTS IN BACK PAIN SCORES

* GLOBUS MEDICAL INC - RADIOGRAPHIC EVIDENCE CONFIRMED SOLID FUSION WAS ACHIEVED IN 100% OF LEVELS TREATED IN BOTH GROUPS

* GLOBUS MEDICAL INC - SIGNIFICANT DIFFERENCES IN RATE OF IMPLANT SUBSIDENCE WERE OBSERVED IN BOTH GROUPS Source text for Eikon: Further company coverage:

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