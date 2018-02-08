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February 8, 2018 / 2:26 PM / in 15 hours

BRIEF-Glycomimetics Enters Agreement With Hovon To Initiate Study Startup Activities For Planned Clinical Trial Of GMI-1271 And Decitabine

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Glycomimetics Inc:

* GLYCOMIMETICS ENTERS INTO AGREEMENT WITH HOVON TO INITIATE STUDY STARTUP ACTIVITIES FOR PLANNED CLINICAL TRIAL OF GMI-1271 AND DECITABINE IN PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED ACUTE MYELOID LEUKEMIA (AML) WHO ARE UNFIT FOR CHEMOTHERAPY

* GLYCOMIMETICS INC - ‍ON TRACK TO DISCLOSE DETAILS FOR DESIGN OF PHASE 3 TRIAL IN RELAPSED/REFRACTORY AML PATIENTS DURING 2017 YEAR-END EARNINGS CALL

* GLYCOMIMETICS INC - ‍ HOVON INTENDS TO ENROLL APPROXIMATELY 140 PATIENTS IN CLINICAL TRIAL OF GMI-1271 AND DECITABINE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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