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March 19, 2018 / 2:48 PM / Updated a day ago

BRIEF-GM Names John Roth As President & Managing Director Of Africa & Middle East Operations

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - General Motors Co:

* GM ANNOUNCES EXECUTIVE MOVES IN CANADA AND MIDDLE EAST

* GENERAL MOTORS CO - MARIO SPANGENBERG, CURRENTLY PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR OF GM AFRICA AND MIDDLE EAST OPERATIONS, HAS ELECTED TO RETIRE JULY 1

* GENERAL MOTORS CO - JOHN ROTH, NAMED PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR OF GM AFRICA AND MIDDLE EAST OPERATIONS, EFFECTIVE JUNE 1‍​

* ‍GM SAYS SCOTT BELL, CURRENTLY DIRECTOR OF SALES OPERATIONS FOR CHEVROLET IN THE U.S., HAS BEEN NAMED VP, GM CANADA MARKETING, SALES AND SERVICE​ Source text : [bit.ly/2FRU7P3] Further company coverage:

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