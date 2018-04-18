FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 18, 2018 / 3:50 PM / Updated 17 minutes ago

BRIEF-GM Names Steve Carlisle Senior VP And President, Cadillac

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - General Motors Co:

* GM NAMES STEVE CARLISLE SENIOR VP AND PRESIDENT, CADILLAC

* GENERAL MOTORS CO - STEVE CARLISLE REPLACES JOHAN DE NYSSCHEN, WHO IS LEAVING THE COMPANY EFFECTIVE IMMEDIATELY

* GENERAL MOTORS CO - STEVE CARLISLE WAS MOST RECENTLY PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR OF GM CANADA

* GENERAL MOTORS - TRAVIS HESTER, CURRENTLY VP, GLOBAL PRODUCT PROGRAMS, IS NAMED PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR, GM CANADA, REPLACING STEVE CARLISLE Source text : ( bit.ly/2qIOfSP ) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.