BRIEF-GMS To Acquire WSB Titan For About $627 Million

April 5 (Reuters) - GMS Inc:
* GMS TO ACQUIRE WSB TITAN, THE LARGEST WALLBOARD DISTRIBUTOR IN CANADA
* EXPECT TO REALIZE AT LEAST $10 MILLION IN COST SYNERGIES WITHIN FIRST FULL YEAR FOLLOWING CLOSE OF TRANSACTION
* DEAL EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO ADJUSTED EARNINGS PER SHARE AND ADJUSTED EBITDA MARGIN
* MIKE CALLAHAN WILL CONTINUE TO SERVE AS PRESIDENT AND CEO OF COMBINED COMPANY, WHICH WILL REMAIN HEADQUARTERED IN TUCKER, GEORGIA
* UNDER DEAL, EXISTING TITAN MANAGEMENT WILL ROLL OVER $35 MILLION OF THEIR CURRENT OWNERSHIP POSITION INTO GMS STOCK
* WILL ACQUIRE TITAN FROM TITAN’S CURRENT MANAGEMENT AND TORQUEST PARTNERS Source text for Eikon: Further company coverage: