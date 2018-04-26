BRIEF-GNC Holdings Reports Q1 Earnings Per Share $0.07

April 26 (Reuters) - GNC Holdings Inc:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.22 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* COMPANY INTENDS TO CLOSE APPROXIMATELY 200 STORES IN 2018
* GNC HOLDINGS - EFFORTS TOWARD FAVORABLE LEASE RENEGOTIATIONS/RELOCATION OPPORTUNITIES ARE ONGOING; MAY IMPACT AMOUNT OF STORES CLOSINGS IN 2018
* GNC HOLDINGS -HOLDERS OF ABOUT 36% SHARES SUBMITTED PROXIES TO VOTE AT SPECIAL MEETING FOR HARBIN PHARMACEUTICAL DEAL; NECESSARY QUORUM NOT REACHED
* WILL RECONVENE ITS SPECIAL MEETING ON MAY 9, 2018 IN RELATION TO HARBIN PHARMACEUTICAL DEAL Source text for Eikon: Further company coverage: