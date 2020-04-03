Healthcare
April 3, 2020 / 6:17 AM / Updated 5 hours ago

BRIEF-Go-Ahead Group Welcomes UK Govt's Funding Package For Vital Bus Services

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Go-Ahead Group PLC:

* GO-AHEAD GROUP PLC - REGIONAL BUS FUNDING

* GO-AHEAD GROUP - WELCOMES ANNOUNCEMENT OF FUNDING PACKAGE TO BE PROVIDED BY UK GOVERNMENT TO ENABLE CONTINUATION OF VITAL BUS SERVICES ACROSS ENGLAND

* GO-AHEAD - BUS PASSENGER NUMBERS HAVE FALLEN BY AROUND 90%, THEREFORE THIS FINANCIAL SUPPORT IS CRUCIAL FOR PROVIDING ESSENTIAL SERVICES

* GO-AHEAD GROUP - BOARD AND EXECUTIVE DIRECTORS HAVE DECIDED TO TAKE A 20% REDUCTION IN FEES AND BASE SALARIES DURING THIS PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage:

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