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BRIEF-Godaddy Inc. Announces Proposed Sale Of Shares Of Common Stock
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#Market News
December 4, 2017 / 9:47 PM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-Godaddy Inc. Announces Proposed Sale Of Shares Of Common Stock

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Godaddy Inc:

* GODADDY INC. ANNOUNCES PROPOSED SALE OF SHARES OF COMMON STOCK

* GODADDY INC - SELLING STOCKHOLDERS ARE OFFERING 7.2 MILLION SHARES OF CLASS A COMMON STOCK

* GODADDY INC - ANNOUNCED AN UNDERWRITTEN PUBLIC OFFERING TO SELL 7.3 MILLION SHARES OF ITS CLASS A COMMON

* GODADDY INC - ‍INTENDS TO USE PROCEEDS TO PAY TRANSACTION EXPENSES INCURRED IN CONNECTION WITH OFFERING​

* GODADDY - SELLING STOCKHOLDERS IN OFFERING CONSIST OF ENTITIES AFFILIATED WITH TECHNOLOGY CROSSOVER VENTURES, ONE OF GODADDY‘S EXECUTIVE OFFICERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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