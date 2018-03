March 9 (Reuters) - GODEWIND Immobilien AG:

* GODEWIND IMMOBILIEN AG PLANS IPO ON FRANKFURT STOCK EXCHANGE

* ‍GODEWIND IMMOBILIEN AG - PLANS IPO ON FRANKFURT STOCK EXCHANGE​

* ‍GODEWIND IMMOBILIEN AG - TARGET TO RAISE GROSS PROCEEDS OF AT LEAST EUR 450 MN​

* ‍GODEWIND IMMOBILIEN AG - FIRST TRADING DAY AT FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS EXPECTED ON APRIL 5​

* GODEWIND IMMOBILIEN AG - OFFER PRICE OF EUR 4.00 PER SHARE​ Source text for Eikon: (Gdynia Newsroom)