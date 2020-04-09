BRIEF-Godrej Consumer Products Sees Consol Sales Declining Around Low Double Digits In Rupee Terms For Q4

April 9 (Reuters) - Godrej Consumer Products Ltd:
* THERE WAS SIGNIFICANT ISSUES WITH MANUFACTURING, TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION OF ESSENTIAL ITEMS IN LATER PART OF MARCH
* “WE WILL REPORT AROUND HIGH TEENS REVENUE DECLINE IN QUARTER”
* EVENTUAL LOCKDOWN IN MANY GEOGRAPHIES OF OUR OPERATIONS RESULTED IN “VIRTUALLY NO SALES” IN LATER PART OF MARCH
* INTERNATIONAL BUSINESS EXPECTED TO RECORD AROUND MID SINGLE DIGIT SALES DECLINE IN INR TERMS
* SEES CONSOLIDATED SALES DECLINING AROUND LOW DOUBLE DIGIT IN RUPEE TERMS FOR QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: