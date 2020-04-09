Healthcare
April 9, 2020 / 12:09 PM / in an hour

BRIEF-Godrej Consumer Products Sees Consol Sales Declining Around Low Double Digits In Rupee Terms For Q4

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Godrej Consumer Products Ltd:

* QUARTERLY UPDATE 4Q FY20

* THERE WAS SIGNIFICANT ISSUES WITH MANUFACTURING, TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION OF ESSENTIAL ITEMS IN LATER PART OF MARCH

* “WE WILL REPORT AROUND HIGH TEENS REVENUE DECLINE IN QUARTER”

* EVENTUAL LOCKDOWN IN MANY GEOGRAPHIES OF OUR OPERATIONS RESULTED IN “VIRTUALLY NO SALES” IN LATER PART OF MARCH

* INTERNATIONAL BUSINESS EXPECTED TO RECORD AROUND MID SINGLE DIGIT SALES DECLINE IN INR TERMS

* SEES CONSOLIDATED SALES DECLINING AROUND LOW DOUBLE DIGIT IN RUPEE TERMS FOR QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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