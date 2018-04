April 30 (Reuters) - Gol Linhas Aereas Inteligentes SA :

* GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES SA SAYS SELLING SECURITYHOLDERS MAY OFFER, RESELL UP TO 14 MILLION AMERICAN DEPOSITARY SHARES REPRESENTING PREFERRED SHARES - SEC FILING Source text for Eikon: (bit.ly/2FuVbHC) Further company coverage: