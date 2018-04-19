FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 19, 2018 / 6:52 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Golar LNG Enters Into A Preliminary Agreement And Exchanges Heads Of Terms For An FLNG Vessel

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Golar LNG Ltd:

* GOLAR LNG ENTERS INTO A PRELIMINARY AGREEMENT AND EXCHANGES HEADS OF TERMS FOR AN FLNG VESSEL FOR PHASE 1A OF THE GREATER TORTUE / AHMEYIM PROJECT, WEST AFRICA

* GOLAR LNG - PRELIMINARY AGREEMENT CREATES OBLIGATIONS ON CO TO PROGRESS FEED WORK, BE READY FOR VESSEL CONVERSION FROM JULY 1 ONWARDS

* GOLAR LNG - PRELIMINARY AGREEMENT ALSO INCLUDES AN OPTION, BUT NOT AN OBLIGATION, FOR BP ON A SECOND FLNG VESSEL

* GOLAR LNG LTD - IN EVENT THAT FID IS NOT TAKEN CUSTOMARY TERMINATION FEES APPLY

* GOLAR LNG - PRELIMINARY AGREEMENT, EXCHANGED HOT FOR CHARTER AGREEMENT WITH BP MAURITANIA INVESTMENTS, BP SENEGAL INVESTMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.