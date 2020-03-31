Healthcare
March 31, 2020 / 2:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Golden Eagle Retail FY Rev Down 6.4%

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Golden Eagle Retail Group Ltd :

* PROPOSED FINAL CASH DIVIDEND OF RMB0.231 PER SHARE

* IN 2020, FAIR VALUE OF GROUP’S INVESTMENT PROPERTIES & FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE MAY SEE FLUCTUATIONS DUE TO COVID-19

* FY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB1.19 BILLION VERSUS RMB897.9 MILLION

* REVENUE, CASH FLOWS & PROFIT FROM OPERATIONS EXPECTED TO DECREASE AS COMPARED TO SAME PERIOD IN 2019 DUE TO COVID-19

* IN EARLY 2020, CORONAVIRUS OUTBREAK AFFECTED OFFLINE BUSINESS DEEPLY

* INVESTMENT PROPERTIES & FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE MAY BE SUBJECT TO FLUCTUATIONS DUE TO COVID-19 OUTBREAK Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below