BRIEF-Golden Meditech Announces Proposal For Privatisation Of Co By Meditech Global Group

June 17 (Reuters) - Golden Meditech Holdings Ltd:
* GOLDEN MEDITECH ANNOUNCES PROPOSAL FOR PRIVATISATION OF CO BY MEDITECH GLOBAL GROUP
* SCHEME SHAREHOLDER ENTITLED TO RECEIVE HK$0.88 IN CASH PER SHARE
* CASH REQUIRED FOR CANCELLING DISINTERESTED SCHEME SHARES ABOUT HK$424.8 MILLION
* MEDITECH GLOBAL GROUP ENTERED SUBSCRIPTION AGREEMENT WITH BIO GARDEN INC., CHINA IN SHINE INVESTMENT LTD
* MEDITECH GLOBAL GROUP TO SUBSCRIBE FOR US$55 MILLION WORTH OF SHARES UNDER 2ND TRANCHE SUBSCRIPTION
* TO APPLY TO STOCK EXCHANGE TO WITHDRAW LISTING OF SHARES AFTER SCHEME BECOMES EFFECTIVE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)