BRIEF-Golden Ocean announces dividend payment as Q4 beats forecast

Feb 20 (Reuters) - Golden Ocean Group Ltd:
* GOLDEN OCEAN Q4 NET RESULT $27.1 MILLION (REUTERS POLL $21.4 MILLION)
* GOLDEN OCEAN Q4 ADJUSTED EBITDA $65.3 MILLION (REUTERS POLL $57.0 MILLION)
* GOLDEN OCEAN Q4 DIVIDEND $0.10 PER SHARE (REUTERS POLL $0.02)
* WE REMAIN FOCUSED ON MAINTAINING COMPETITIVE CASH BREAKEVEN LEVELS AND A HEALTHY BALANCE SHEET
* FLEXIBILITY TO RETURN VALUE TO OUR SHAREHOLDERS THROUGH OUR CASH FLOWS AND CONTINUE TO EVALUATE ACCRETIVE GROWTH OPPORTUNITIES
* THE COMPANY EXPECTS TO BE WELL-POSITIONED TO GENERATE STRONG CASH FLOW IF THE MARKET CONTINUES TO DEVELOP POSITIVELY
* WE EXPECT TO SEE CONTINUED IMPROVEMENT IN DRY BULK RATES
* GOLDEN OCEAN - BOARD IS COMMITTED TO A PRUDENT APPROACH TO ANY FUTURE DIVIDENDS, AND WILL TAKE INTO ACCOUNT ACTUAL AND FORECASTED CASH FLOW GENERATION, INVESTMENT OPPORTUNITIES AND OTHER COMMITMENTS
* ACCORDINGLY, DIVIDENDS MAY VARY FROM QUARTER TO QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)