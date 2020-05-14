Healthcare
May 14, 2020 / 11:28 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Golden Star Says One Employee At Prestea Mine Tested Positive For COVID-19

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Golden Star Resources Ltd:

* GOLDEN STAR PROVIDES UPDATE ON THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC

* GOLDEN STAR RESOURCES - ONE OF ITS TEAM MEMBERS AT PRESTEA MINE HAS TESTED POSITIVE FOR COVID-19

* GOLDEN STAR RESOURCES - AFFECTED TEAM MEMBER NOW REMAINS IN ISOLATION WITH VERY MILD SYMPTOMS

* GOLDEN STAR RESOURCES - FOLLOWING EXTENSIVE CONTACT TRACING, ALL POTENTIALLY AFFECTED PRESTEA PERSONNEL HAVE FOLLOWED GOVERNMENT, CO PROTOCOLS

* GOLDEN STAR RESOURCES - TO DATE, HAVE NOT WITNESSED ANY MATERIAL IMPACT ON PRODUCTION RELATING TO COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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