FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
June 28, 2018 / 9:38 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Goldman Sachs adds European utilities to M&A target list

Reuters Staff

1 Min Read

June 28 (Reuters) -

* GOLDMAN SACHS ADDS EUROPEAN UTILITIES EDP RENOVAVEIS, ENERGIAS DE PORTUGAL, GAS NATURAL TO LIST OF M&A TARGETS WITH 15 PERCENT + LIKELIHOOD OF ACQUISITION

* GOLDMAN SACHS ADDS SABADELL, UNICAJA BANCO, ALTICE, FREENET, ILIAD, GETLINK, FIRSTGROUP TO M&A TARGET LIST

* GOLDMAN SACHS ADDS CAPITA, AKZO NOBEL, CLARIANT, COVESTRO, CECONOMY, PRADA, KONECRANES, NKT, RENISHAW, CONVATEC, INGENICO, MICRO FOCUS TO M&A TARGET LIST

* GOLDMAN SACHS SAYS IN LATE-CYCLE ENVIRONMENT, WITH ORGANIC GROWTH OPPORTUNITIES SCARCE, STRATEGIC TARGETS ARE LIKELY TO CONTINUE TO PERFORM WELL (Reporting by Dasha Afanasieva and Helen Reid)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.