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April 17, 2018 / 11:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Goldman Sachs And Vestar Capital Partners Agree To Sell Hearthside Food Solutions

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Goldman Sachs Group Inc:

* PRESS RELEASE - GOLDMAN SACHS AND VESTAR CAPITAL PARTNERS AGREE TO SELL HEARTHSIDE FOOD SOLUTIONS TO AN INVESTOR GROUP LED BY CHARLESBANK AND PARTNERS GROUP

* GOLDMAN SACHS - TERMS WERE NOT DISCLOSED

* GOLDMAN SACHS - TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN Q2 OF 2018

* GOLDMAN SACHS - CO AND VESTAR CAPITAL PARTNERS SIGNED A DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL HEARTHSIDE FOOD SOLUTIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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