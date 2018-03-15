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March 15, 2018 / 10:24 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Goldman Sachs Says Working To Achieve Goal Of Having Women Make Up 50 Percent Of Incoming Analyst Class By 2021‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Goldman Sachs Group Inc:

* GOLDMAN SACHS SAYS WORKING TO ACHIEVE GOAL OF HAVING WOMEN MAKE UP 50 PERCENT OF INCOMING ANALYST CLASS BY 2021‍​

* GOLDMAN SACHS SAYS “COMMITTED” TO HAVING WOMEN REPRESENT 50 PERCENT OF GLOBAL TALENT OVER TIME

* GOLDMAN SACHS SAYS WORKING TO INCREASE NUMBER OF WOMEN AND DIVERSE PROFESSIONALS WHO JOIN THROUGH LATERAL HIRING EFFORTS

* GOLDMAN SACHS SAYS REAL ISSUE FOR IT AND MANY COS IS UNDER-REPRESENTATION OF WOMEN AND DIVERSE PROFESSIONALS BOTH IN MAGNITUDE & LEVELS OF SENIORITY Source text (bit.ly/2FDfLup) Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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