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March 13, 2018 / 11:47 AM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Good Times Restaurants Entered Into Settlement Agreement With Robert Stetson And Charles Jobson​

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Good Times Restaurants Inc:

* GOOD TIMES RESTAURANTS - ‍ ON MARCH 12 ENTERED INTO A SETTLEMENT AGREEMENT WITH ROBERT STETSON AND CHARLES JOBSON - SEC FILING​

* GOOD TIMES RESTAURANTS - ‍ STETSON AND JOBSON TO AMEND SCHEDULE 13D/A FILING TO PROVIDE THEY NO LONGER INTEND TO VOTE FOR CHANGE IN BOARD COMPOSITION ​

* GOOD TIMES - ‍ EXECUTION OF AGREEMENT SHALL DISCHARGE OTHER OF ALL CLAIMS, LIABILITIES ARISING FROM ACTIONS OCCURRING BETWEEN OCT 2017 & AGREEMENT DATE​ Source text: (bit.ly/2FAA1Nm) Further company coverage:

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