Healthcare
June 8, 2020 / 4:33 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Google Says New Google Maps Features Alert User Of Important Covid-19 Information, Help User Avoid Crowds On Public Transit

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June 8 (Reuters) - Google:

* GOOGLE - NEW GOOGLE MAPS FEATURES ALERT YOU OF IMPORTANT COVID-19 INFORMATION AND HELP USER AVOID CROWDS ON PUBLIC TRANSIT

* GOOGLE - TRANSIT ALERTS ARE ROLLING OUT IN ARGENTINA, AUSTRALIA, BELGIUM, BRAZIL, COLOMBIA, FRANCE, INDIA, MEXICO

* GOOGLE - TRANSIT ALERTS ARE ROLLING OUT IN NETHERLANDS, SPAIN, THAILAND, UNITED KINGDOM AND THE U.S

* GOOGLE - STARTING THIS WEEK, ALERTS FOR MEDICAL FACILITIES TO BE AVAILABLE ON GOOGLE MAPS IN INDONESIA, ISRAEL, PHILIPPINES, SOUTH KOREA, AND U.S.

* GOOGLE - STARTING THIS WEEK, TESTING CENTER ALERTS WILL BE AVAILABLE ON GOOGLE MAPS IN U.S. Source text: [bit.ly/2UDG0GP] Further company coverage:

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