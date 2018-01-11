FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Market News
January 11, 2018 / 5:43 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Google Says Protections Deployed In Sept, Oct For Variants 1 & 3 Required No Customer Downtime

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Alphabet Inc:

* GOOGLE SAYS PROTECTIONS DEPLOYED IN SEPT. AND OCT. FOR VARIANTS 1 AND 3 CAUSED NO PERCEPTIBLE IMPACT IN CLOUD AND REQUIRED NO CUSTOMER DOWNTIME

* GOOGLE SAYS BY DEC, ALL GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP) SERVICES HAD PROTECTIONS IN PLACE FOR ALL KNOWN VARIANTS OF VULNERABILITY

* GOOGLE SAYS DURING ENTIRE SECURITY UPDATE PROCESS, RECEIVED NO CUSTOMER SUPPORT TICKETS RELATED TO UPDATES

* GOOGLE SAYS BELIEVE THAT RETPOLINE-BASED PROTECTION IS "BEST-PERFORMING SOLUTION" FOR VARIANT 2 ON CURRENT HARDWARE Source text : (bit.ly/2D3n6SX) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.