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February 19, 2020 / 7:47 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Google Says Took Down More Than 580,000 Reviews And 258,000 Business Profiles That Were Reported Directly To Co In 2019

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - GOOGLE :

* GOOGLE SAYS REMOVED MORE THAN 75 MILLION POLICY-VIOLATING REVIEWS AND 4 MILLION FAKE BUSINESS PROFILES IN 2019 - BLOG

* GOOGLE SAYS TOOK DOWN MORE THAN 580,000 REVIEWS AND 258,000 BUSINESS PROFILES THAT WERE REPORTED DIRECTLY TO CO IN 2019 - BLOG

* GOOGLE SAYS DISABLED MORE THAN 475,000 USER ACCOUNTS IN 2019 - BLOG

* GOOGLE SAYS REVIEWED AND REMOVED MORE THAN 10 MILLION PHOTOS AND 3 MILLION VIDEOS THAT VIOLATED CONTENT POLICIES IN 2019 - BLOG Source text: [bit.ly/2uYAiFH] Further company coverage:

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