Healthcare
April 15, 2020 / 2:38 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Government Of Canada Updates Mandatory Requirements For Travellers Entering Canada

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Public Health Agency Of Canada:

* PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA SAYS GOVERNMENT OF CANADA UPDATES MANDATORY REQUIREMENTS FOR TRAVELLERS ENTERING CANADA

* ANY TRAVELLER ARRIVING IN CANADA CAN’T ISOLATE OR QUARANTINE IN PLACE WHERE THEY’LL BE IN CONTACT WITH VULNERABLE PEOPLE

* UPON ARRIVAL EVERY TRAVELLER NEED TO CONFIRM THEY HAVE SUITABLE PLACE TO ISOLATE OR QUARANTINE,WITH ACCESS TO BASIC NECESSITIES

* MAXIMUM PENALTIES INCLUDE FINE OF UP TO $750,000 OR IMPRISONMENT FOR 6 MONTHS, OR BOTH, FOR FAILURE TO COMPLY WITH ORDER Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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