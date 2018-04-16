FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 16, 2018 / 11:51 AM / Updated 32 minutes ago

BRIEF-Gowest Provides Update On Bradshaw Development

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Gowest Gold Ltd:

* GOWEST PROVIDES UPDATE ON BRADSHAW DEVELOPMENT

* GOWEST GOLD - CO, NORTHERN SUN MUTUALLY DETERMINED TO TERMINATE PREVIOUSLY ANNOUNCED SHARE PURCHASE AGREEMENT RELATED TO REDSTONE MILL

* GOWEST GOLD LTD - TIMING FOR SATISFACTION OF CONDITIONS RELATED TO REDSTONE MILL ACQUISITION REMAINS UNCERTAIN AT THIS TIME

* GOWEST GOLD LTD - TERMINATION OF SHARE PURCHASE AGREEMENT RELATED TO REDSTONE MILL ALLOWS CO, NORTHERN SUN TO RE-EVALUATE THEIR STRATEGIC PLANS

* GOWEST GOLD LTD - DETERMINED TO SUSPEND CURRENT MINING OPERATIONS AT BRADSHAW MINE

* GOWEST GOLD - CO, KEY PARTNERS TO CONTINUE TO WORK COOPERATIVELY TO ENSURE MINING OPERATIONS MAY BE RESUMED AS SOON AS POSSIBLE AT BRADSHAW MINE

* GOWEST GOLD - AT THIS TIME, CANNOT SATISFY FEW REMAINING CONDITIONS PRECEDENT FOR SECOND TRANCHE OF PRE-PAID FORWARD GOLD PURCHASE AGREEMENT WITH PGB Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.