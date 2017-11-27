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BRIEF-‍Grace Licenses Unipol PP Process Technology To Sinochem Quanzhou Petrochemical In China​
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November 27, 2017 / 9:46 PM / in 15 minutes

BRIEF-‍Grace Licenses Unipol PP Process Technology To Sinochem Quanzhou Petrochemical In China​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - W. R. Grace & Co:

* ‍GRACE LICENSES UNIPOL® PP PROCESS TECHNOLOGY TO SINOCHEM QUANZHOU PETROCHEMICAL CO., LTD. IN CHINA​

* W. R. GRACE & CO - ‍CONTRACTED TO LICENSE ITS UNIPOL PP PROCESS TECHNOLOGY TO SINOCHEM QUANZHOU PETROCHEMICAL CO​

* W. R. GRACE & CO - AGRREMENT ‍FOR A 1-MILLION-TON-PER-YEAR ETHYLENE CRACKER AND REFINERY EXPANSION PROJECT AT ITS FACILITY IN QUANZHOU, FUJIAN PROVINCE​

* W. R. GRACE & CO - ‍NEW 350-KILOTON-PER-YEAR LINE IS EXPECTED TO BEGIN OPERATIONS IN 2020 TO PRODUCE HIGH-END IMPACT COPOLYMERS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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