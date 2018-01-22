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January 22, 2018 / 11:27 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Graftech International Expects Denis Turcotte To Become New Executive Chairman Of Board ​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) -

* GRAFTECH INTERNATIONAL LTD EXPECTS DENIS TURCOTTE, A CURRENT DIRECTOR, TO BECOME NEW EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD - SEC FILING ​

* ‍GRAFTECH INTERNATIONAL SEES FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2018, NET SALES $410 MILLION - $450 MILLION ​

* GRAFTECH INTERNATIONAL SEES SHIPMENTS OF 42,500 MT - 44,000 MT FOR QUARTER-ENDED DEC. 31

* ‍GRAFTECH INTERNATIONAL - IN 2018, EXPECT TO HAVE MAINTENANCE CAPEX OF ABOUT $35 MILLION​

* GRAFTECH INTERNATIONAL SEES SHIPMENTS OF 42,000 MT - 44,000 MT FOR QUARTER-ENDED MARCH 31

* ‍GRAFTECH INTERNATIONAL SEES FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2018, OPERATING PROFIT $245 MILLION - $274 MILLION

* GRAFTECH INTERNATIONAL - ‍BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP IS EXPECTED TO CONTINUE TO BE MAJORITY OWNER OF GRAFTECH FOR A SIGNIFICANT PERIOD OF TIME​ Source text: (bit.ly/2Dujt8C)

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