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May 21, 2018 / 11:53 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Graham Holdings Co Announces Proposed $400 Mln Private Offering Of Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Graham Holdings Co:

* GRAHAM HOLDINGS COMPANY ANNOUNCES PROPOSED $400 MILLION PRIVATE OFFERING OF SENIOR NOTES

* GRAHAM HOLDINGS CO - IT INTENDS TO OFFER $400 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ITS SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2026

* GRAHAM HOLDINGS CO - INTENDS TO OFFER $400 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ITS SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2026

* GRAHAM HOLDINGS - INTENDS TO USE NET PROCEEDS, WITH CASH ON HAND, TO REDEEM $400 MILLION OF EXISTING 7.250% NOTES DUE 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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