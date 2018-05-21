BRIEF-Graham Holdings Co Announces Proposed $400 Mln Private Offering Of Senior Notes

May 21 (Reuters) - Graham Holdings Co:
* GRAHAM HOLDINGS COMPANY ANNOUNCES PROPOSED $400 MILLION PRIVATE OFFERING OF SENIOR NOTES
* GRAHAM HOLDINGS CO - IT INTENDS TO OFFER $400 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ITS SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2026
* GRAHAM HOLDINGS CO - INTENDS TO OFFER $400 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ITS SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2026
* GRAHAM HOLDINGS - INTENDS TO USE NET PROCEEDS, WITH CASH ON HAND, TO REDEEM $400 MILLION OF EXISTING 7.250% NOTES DUE 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: