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February 14, 2018 / 10:27 PM / in 7 hours

BRIEF-Graincorp Expects FY18 Underlying EBITDA In Range Of $240 Mln To $265 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 15 (Reuters) - Graincorp Ltd:

* EXPECTS TO REPORT FY18 UNDERLYING EBITDA1 IN RANGE OF $240 MILLION TO $265 MILLION

* ‍SEES FY18 UNDERLYING NPAT OF $50 MILLION TO $70 MILLION​

* “EXPECT FY18 EXPORTS TO BE 60-75% LOWER THAN LAST YEAR”

* FY18 SUMMER CROP EXPECTATIONS HAVE ALSO DETERIORATED IN RECENT WEEKS DUE TO PROLONGED HOT AND DRY WEATHER

* ‍CURRENT SORGHUM CROP ESTIMATES FOR FY18 ARE APPROXIMATELY 1.5 MILLION TONNES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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