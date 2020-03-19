Healthcare
March 19, 2020 / 6:17 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Graines Voltz Sees H1 Growth Target Beat Despite Coronavirus

1 Min Read

March 19 (Reuters) - GRAINES VOLTZ SA:

* ON CORONAVIRUS: GROUP ACTIVITY CONTINUES TO BE VERY WELL ORIENTED SINCE START OF FY 2019/2020 DESPITE DISTURBED ECONOMIC CONTEXT

* ON CORONAVIRUS: THE BUSINESS SHOULD BE SLIGHTLY AFFECTED BY THIS CRISIS

* ON CORONAVIRUS: THE COMPANY’S STOCKS ARE SUFFICIENT TO MEET DEMAND IN THE COMING MONTHS AND THERE ARE THEREFORE NO SUPPLY RISKS AT THIS STAGE

* ON CORONAVIRUS: DOES NOT CURRENTLY ANTICIPATE THAT THE CURRENT CRISIS WILL CALL INTO QUESTION THE COMPLETION OF THE ACQUISITION OF HILD SAMEN PORTFOLIO

* AS A RESULT, GROWTH IN ACTIVITY IN FIRST HALF OF THE YEAR IS EXPECTED TO BE HIGHER THAN GROWTH TARGET OF 4 TO 8% ANNOUNCED FOR FINANCIAL YEAR 2019/2020 AND GROUP DOES NOT ANTICIPATE AT THIS STAGE ANY SIGNIFICANT IMPACT ON ACTIVITY IN FINANCIAL YEAR 2019/2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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