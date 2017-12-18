BRIEF-Gran Tierra Energy Says It Expects 2018 Average Production Of 36,500-38,500 boe/d

Dec 18 (Reuters) - Gran Tierra Energy Inc:
* GRAN TIERRA ENERGY INC. ANNOUNCES 2018 GUIDANCE: 20 TO 27% PRODUCTION GROWTH WITHIN CASH FLOW
* GRAN TIERRA ENERGY - EXPECTS 2018 AVERAGE PRODUCTION OF 36,500 TO 38,500 BARRELS OF OIL EQUIVALENT PER DAY
* GRAN TIERRA ENERGY INC -SEES 2018 CAPITAL BUDGET OF $250-$270 MILLION
* GRAN TIERRA - ANTICIPATES AVERAGE ANNUAL PRODUCTION GROWTH OF 12 PERCENT TO 20 PERCENT IN 2019 OVER FORECASTED AVERAGE ANNUAL PRODUCTION FOR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: