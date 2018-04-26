FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
April 26, 2018 / 5:50 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Grandvision Q1 Revenue Up At EUR 913 Million

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Grandvision NV:

* Q1 REVENUE EUR 913 MILLION VERSUS EUR 906 MILLION IN REUTERS POLL

* Q1 ADJUSTED EBITDA EUR 136 MILLION VERSUS EUR 138 MILLION IN REUTERS POLL

* MEDIUM TERM FINANCIAL OBJECTIVES ARE TO ACHIEVE ANNUAL REVENUE GROWTH OF AT LEAST 5%, EXCLUDING LARGE SCALE ACQUISITIONS

* MEDIUM TERM FINANCIAL OBJECTIVES ARE TO ACHIEVE HIGH SINGLE DIGIT ANNUAL ADJUSTED EBITDA GROWTH AT CONSTANT EXCHANGE RATES.

* Q1 TOTAL NUMBER OF STORES 6,980 VERSUS 6,551 YEAR AGO

* FOR 2018, GRANDVISION EXPECTS IMPROVED REVENUE AND ADJUSTED EBITDA GROWTH

* FOR 2018 EXPECTS ADJUSTED EBITDA GROWTH IN LINE WITH REVENUE GROWTH,

* EXPECTS FOR SECOND QUARTER IMPROVED ADJUSTED EBITDA PERFORMANCE COMPARED TO THE FIRST QUARTER

* CONTINUES TO EXPECT MOMENTUM TO BUILD AS THE YEAR PROGRESSES. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.