FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Granite Point Mortgage Trust Announces Proposed Private Offering Of Convertible Senior Notes
Sections
Featured
Inmate deaths show 'torturous' Taser use
Reuters Investigates
Inmate deaths show 'torturous' Taser use
Olympic ban strengthens Putin's re-election hand
Russia
Olympic ban strengthens Putin's re-election hand
The Force could be with Disney-Fox deal
Breakingviews
The Force could be with Disney-Fox deal
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 6, 2017 / 9:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Granite Point Mortgage Trust Announces Proposed Private Offering Of Convertible Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Granite Point Mortgage Trust Inc:

* GRANITE POINT MORTGAGE TRUST INC. ANNOUNCES PROPOSED PRIVATE OFFERING OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES

* GRANITE POINT MORTGAGE TRUST INC - PLANS TO OFFER, UP TO $125 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2022

* GRANITE POINT MORTGAGE TRUST - EXPECTS TO GRANT INITIAL PURCHASERS OF OFFERING OPTION TO PURCHASE UP TO ADDITIONAL $18.75 MILLION OF NOTES

* GRANITE POINT MORTGAGE TRUST INC - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO ORIGINATE AND ACQUIRE ITS TARGET ASSETS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.