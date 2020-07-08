Healthcare
July 8, 2020 / 6:12 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Grant Thornton fined 3 million pounds over Conviviality audit

1 Min Read

July 8 (Reuters) -

* FRC ANNOUNCES SANCTIONS AGAINST GRANT THORNTON UK LLP

* FINANCIAL REPORTING COUNCIL (FRC) HAS FINED GRANT THORNTON UK LLP (GRANT THORNTON) £3 MILLION

* FRC FINES GRANT THORNTON FOR FIRM-WIDE FAILURES TO ENSURE COMPLIANCE WITH ETHICAL STANDARDS AND REQUIREMENTS BETWEEN 2014 AND 2017

* FRC SAYS THERE WAS LOSS OF INDEPENDENCE IN RELATION TO ITS AUDIT OF CONVIVIALITY RETAIL PLC

* FRC SAYS GRANT THORNTON HAS AGREED TO A PACKAGE OF MEASURES DIRECTED AT IMPROVING QUALITY OF FUTURE AUDITS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Huw Jones)

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