BRIEF-Grant Thornton fined 3 million pounds over Conviviality audit

July 8 (Reuters) -
* FINANCIAL REPORTING COUNCIL (FRC) HAS FINED GRANT THORNTON UK LLP (GRANT THORNTON) £3 MILLION
* FRC FINES GRANT THORNTON FOR FIRM-WIDE FAILURES TO ENSURE COMPLIANCE WITH ETHICAL STANDARDS AND REQUIREMENTS BETWEEN 2014 AND 2017
* FRC SAYS THERE WAS LOSS OF INDEPENDENCE IN RELATION TO ITS AUDIT OF CONVIVIALITY RETAIL PLC
* FRC SAYS GRANT THORNTON HAS AGREED TO A PACKAGE OF MEASURES DIRECTED AT IMPROVING QUALITY OF FUTURE AUDITS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Huw Jones)