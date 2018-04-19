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April 19, 2018 / 6:43 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Great Southern Bancorp Inc says On April 18, Co Approved New Common Stock Repurchase Plan

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Great Southern Bancorp Inc:

* GREAT SOUTHERN BANCORP INC - ON APRIL 18, 2018, CO APPROVED A NEW COMMON STOCK REPURCHASE PLAN - SEC FILING

* GREAT SOUTHERN BANCORP - PLAN AUTHORIZES REPURCHASE OF UP TO 500,000 SHARES OF ITS COMMON STOCK, REPRESENTING ABOUT 3.5% OF OUTSTANDING SHARES

* GREAT SOUTHERN BANCORP INC - NEW PLAN REPLACES AND TERMINATES CO'S REPURCHASE PLAN THAT WAS APPROVED NOVEMBER 15, 2006 Source text - bit.ly/2HOqhgs Further company coverage: (Reporting by Deepak Devalapur)

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