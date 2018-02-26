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February 26, 2018 / 10:32 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Great-West Lifeco ‍Enters Agreement For Sale Of $500 Mln Aggregate Principal Amount Of Debentures

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Great-West Lifeco Inc:

* GREAT-WEST LIFECO ANNOUNCES DEBENTURE OFFERING

* GREAT-WEST LIFECO - ‍ENTERED INTO AGREEMENT FOR SALE ON AN AGENCY BASIS OF $500 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF DEBENTURES MATURING FEB 28, 2028​

* GREAT-WEST LIFECO INC - ‍DEBENTURES WILL BE DATED FEBRUARY 28, 2018, WILL BE ISSUED AT PAR AND WILL MATURE ON FEBRUARY 28, 2028​

* GREAT-WEST LIFECO INC - ‍NET PROCEEDS WILL BE USED BY COMPANY TO REPAY UPCOMING LONG-TERM DEBT MATURITIES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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