Healthcare
April 3, 2020 / 2:52 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Green Growth Brands Announces Conclusion Of Strategic Review Process

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Green Growth Brands Inc:

* GREEN GROWTH BRANDS ANNOUNCES CONCLUSION OF STRATEGIC REVIEW PROCESS, CONSENT TO RECEIVERSHIP APPOINTMENT FOR CBD BUSINESS, AND CONTINUATION OF CANNABIS BUSINESS IN FLORIDA, MASSACHUSETTS, AND NEVADA

* GREEN GROWTH BRANDS - BOARD HAS DETERMINED THAT APPOINTMENT OF A RECEIVER IS IN BEST INTEREST OF CO & CREDITORS OF CBD BUSINESS

* GREEN GROWTH BRANDS INC - WILL CONTINUE TO OPERATE ITS CANNABIS BUSINESS IN FLORIDA, MASSACHUSETTS, AND NEVADA Source text for Eikon: Further company coverage:

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