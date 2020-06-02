Healthcare
June 2, 2020 / 4:17 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Green Growth Brands Announces Court Approval Of Sale & Investment Solicitation Process

1 Min Read

June 2 (Reuters) - Green Growth Brands Inc:

* GREEN GROWTH BRANDS ANNOUNCES COURT APPROVAL OF SALE AND INVESTMENT SOLICITATION PROCESS AND EXTENSION OF STAY UNDER INSOLVENCY PROCEEDINGS

* GREEN GROWTH BRANDS INC - COURT ISSUED ORDER APPROVING STALKING-HORSE AGREEMENT

* GREEN GROWTH BRANDS - ANTICIPATED THAT SALE & INVESTMENT SOLICITATION PROCESS WILL BE CONCLUDED BY AUGUST 31

* GREEN GROWTH BRANDS INC - COURT ISSUED ORDER EXTENDING STAY PERIOD UNTIL AUGUST 15 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below