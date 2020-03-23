Healthcare
March 23, 2020 / 10:38 AM / in an hour

BRIEF-Green Leader Holdings Group Says May Record Significant Decrease Of Loss Of More Than 50% For Year

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Green Leader Holdings Group Ltd :

* MAY RECORD A SIGNIFICANT DECREASE OF LOSS OF MORE THAN 50% FOR YEAR

* EXPECTED RESULT DUE TO CHANGE OF IMPAIRMENT LOSS IN RESPECT OF MINING RIGHTS AND PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT FOR FY2019

* EXPECTED RESULT DUE TO CHANGE OF IMPAIRMENT LOSS IN RESPECT OF MINING RIGHTS AND PROPERTY

* GEEN LEADER - MINING OPERATIONS OF GROUP IN SHANXI PROVINCE, PRC GRADUALLY RESUMED & RETURNED TO NORMAL OPERATION STEP BY STEP SINCE MARCH 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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