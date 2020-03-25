Healthcare
March 25, 2020 / 10:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Green Organic Dutchman Holdings Ltd - Reduces Workforce At Valleyfield

1 Min Read

Green Organic Dutchman Holdings Ltd:

* THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN CONTINUES COST REDUCTION INITIATIVES WHILE EXPANDING PRODUCT PORTFOLIO

* GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD - REDUCES WORKFORCE AT VALLEYFIELD

* GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD - IMPLEMENTS BROAD SALARY REDUCTION FOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

* GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD - CENTRALIZES CULTIVATION OPERATIONS AT ANCASTER

* GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS - SEES STRONG INTEREST IN RECENT LAUNCH OF INFUSERS

* GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD - TEMPORARY SALARY REDUCTIONS OF 20% FOR SALARIED EMPLOYEES AND 30% FOR CERTAIN EXECUTIVES

* GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD - FREEZE ON ALL NON-ESSENTIAL RECRUITMENT AND CONSULTANCY WORK

* GREEN ORGANIC DUTCHMAN - TEMPORARILY LAID OFF MAJORITY OF VALLEYFIELD EMPLOYEES, INTENDS TO RESTART OPERATIONS THERE LATER IN YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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