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May 7, 2018 / 5:24 AM / in an hour

BRIEF-Greenbay Plans To Declare 0,2885 Eur Cents Per Share Dividend

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Greenbay Properties Ltd:

* GREENBAY ACHIEVED 0,2854 EUR CENTS OF DISTRIBUTABLE EARNINGS PER SHARE FOR FIRST HALF OF 2018 FINANCIAL YEAR

* BOARD INTENDS TO DECLARE A DIVIDEND OF 0,2885 EUR CENTS PER SHARE FOR SIX MONTHS ENDED MARCH 2018

* INCREASED ITS NET ASSET VALUE PER SHARE FROM 8,66 EUR CENTS AT MARCH 2017 TO 8,82 EUR CENTS AT MARCH 2018, AN INCREASE OF 1,8%

* GREENBAY’S DIVIDENDS ARE FORECAST TO INCREASE BY 25% PER YEAR FOR 2018 AND 2019 FINANCIAL YEARS. Source text for Eikon: Further company coverage:

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