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Market News
April 6, 2018 / 4:10 PM / Updated 28 minutes ago

BRIEF-Greenbrier Supports Tariffs For Some Finished Rail Products From China

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Greenbrier Companies Inc:

* CO SUPPORTS, IN PARTICULAR, TARIFFS ANNOUNCED ON TUESDAY FOR SOME FINISHED RAIL PRODUCTS FROM CHINA - CEO ON CONF CALL

* DUMPING PRACTICES IN CHINA, UNFAIR SUBSIDIZED INVESTMENTS BY STATE-OWNED COS NEED TO BE CONTROLLED AND TRUMP ADMINISTRATION IS DOING THAT

* ON ISSUES ARISING FROM U.S. TARIFFS ON STEEL, WE ARE WORKING CLOSELY WITH SUPPLIERS, CUSTOMERS TO PROACTIVELY MANAGE SOURCING REQUIREMENTS

* ON NAFTA, WE ARE ACTIVELY ENGAGED IN FREE-TRADE ADVOCACY - CEO ON CONF CALL Further company coverage:

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