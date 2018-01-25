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January 25, 2018 / 7:30 AM / in 4 hours

BRIEF-Greene King Says ‍Pub Company LFL Sales For First 37 Weeks Down 1.4 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Greene King Plc:

* SAYS ‍PUB COMPANY LFL SALES FOR FIRST 37 WEEKS OF YEAR WERE -1.4%​

* SAYS ‍PUB PARTNERS LFL NET PROFIT FOR FIRST 36 WEEKS OF YEAR WAS UP 0.2%​

* SAYS ‍BREWING & BRANDS OWN-BREWED VOLUME WAS -0.9% FOR FIRST 37 WEEKS​

* SAYS ‍REMAIN ON TRACK TO DELIVER TARGETED COST SAVINGS OF £40-45M THIS YEAR​

* ‍TRADED WELL OVER CHRISTMAS PERIOD WITH PUB COMPANY LFL SALES GROWTH OF 1.6% FOR TWO WEEKS COVERING CHRISTMAS AND NEW YEAR‘S EVE​

* ‍EXCLUDING SNOW IMPACT, LFL SALES FOR 37 WEEKS PERIOD WOULD HAVE BEEN UP 3.4%​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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