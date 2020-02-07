BRIEF-Greenheart Group Updates In Relation To New Zealand Forestry Division

Feb 7 (Reuters) - Greenheart Group Ltd:
* DECIDED TO IMMEDIATELY SUSPEND ITS HARVESTING OPERATION IN NEW ZEALAND
* EXTENDED CLOSURE OF MANUFACTURING FACTORIES IN PRC SUBSTANTIALLY REDUCED OFFTAKE VOLUME OF NEW ZEALAND RADIATA PINE
* SUSPENSION IS LIKELY TO HAVE NEGATIVE IMPACT ON CO’S SHORT TERM FINANCIAL RESULTS
* SUSPENSION AS CLOSURE OF MANUFACTURING FACTORIES IN PRC DUE TO CORONAVIRUS HAS REDUCED OFFTAKE VOLUME OF NZ RADIATA PINE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)