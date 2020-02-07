Healthcare
February 7, 2020 / 9:37 AM / a few seconds ago

BRIEF-Greenheart Group Updates In Relation To New Zealand Forestry Division

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Greenheart Group Ltd:

* UPDATE IN RELATION TO NEW ZEALAND FORESTRY DIVISION

* DECIDED TO IMMEDIATELY SUSPEND ITS HARVESTING OPERATION IN NEW ZEALAND

* EXTENDED CLOSURE OF MANUFACTURING FACTORIES IN PRC SUBSTANTIALLY REDUCED OFFTAKE VOLUME OF NEW ZEALAND RADIATA PINE

* SUSPENSION IS LIKELY TO HAVE NEGATIVE IMPACT ON CO’S SHORT TERM FINANCIAL RESULTS

* SUSPENSION AS CLOSURE OF MANUFACTURING FACTORIES IN PRC DUE TO CORONAVIRUS HAS REDUCED OFFTAKE VOLUME OF NZ RADIATA PINE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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