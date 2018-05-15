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May 15, 2018 / 8:50 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Greenlight Capital Inc Cuts Share Stake In Apple, CNX Resources

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Greenlight Capital Inc:

* GREENLIGHT CAPITAL INC CUTS SHARE STAKE IN APPLE INC BY 71.4 PERCENT TO 628,100 SHARES

* GREENLIGHT CAPITAL INC TAKES SHARE STAKE IN ABERCROMBIE & FITCH OF 212,500 SHARES - SEC FILING

* GREENLIGHT CAPITAL INC DISSOLVES SHARE STAKE IN BEST BUY INC

* GREENLIGHT CAPITAL INC DISSOLVES SHARE STAKE IN NORDSTROM INC

* GREENLIGHT CAPITAL INC CUTS SHARE STAKE IN CNX RESOURCES CORP BY 40.3 PERCENT TO 10.6 MILLION SHARES

* GREENLIGHT CAPITAL INC DISSOLVES SHARE STAKE IN J C PENNEY CO

* GREENLIGHT CAPITAL INC - CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF MARCH 31, 2018 AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF DEC 31, 2017 Source for the quarter ended Mar 31, 2018: bit.ly/2rInDBI Source for the quarter ended Dec 31, 2017: bit.ly/2nZmLXw

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