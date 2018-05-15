BRIEF-Greenlight Capital Inc Cuts Share Stake In Apple, CNX Resources

May 15 (Reuters) - Greenlight Capital Inc:
* GREENLIGHT CAPITAL INC CUTS SHARE STAKE IN APPLE INC BY 71.4 PERCENT TO 628,100 SHARES
* GREENLIGHT CAPITAL INC TAKES SHARE STAKE IN ABERCROMBIE & FITCH OF 212,500 SHARES - SEC FILING
* GREENLIGHT CAPITAL INC DISSOLVES SHARE STAKE IN BEST BUY INC
* GREENLIGHT CAPITAL INC DISSOLVES SHARE STAKE IN NORDSTROM INC
* GREENLIGHT CAPITAL INC CUTS SHARE STAKE IN CNX RESOURCES CORP BY 40.3 PERCENT TO 10.6 MILLION SHARES
* GREENLIGHT CAPITAL INC DISSOLVES SHARE STAKE IN J C PENNEY CO
* GREENLIGHT CAPITAL INC - CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF MARCH 31, 2018 AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF DEC 31, 2017 Source for the quarter ended Mar 31, 2018: bit.ly/2rInDBI Source for the quarter ended Dec 31, 2017: bit.ly/2nZmLXw