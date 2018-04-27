BRIEF-Greensky Inc Files For IPO Of Up To $100 Mln

April 27 (Reuters) -
* GREENSKY INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING
* GREENSKY INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED UNDER THE SYMBOL “GSKY”
* GREENSKY INC SAYS GOLDMAN SACHS & CO. LLC, J.P. MORGAN, MORGAN STANLEY ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* GREENSKY INC SAYS BOFA MERRILL LYNCH, CITIGROUP, CREDIT SUISSE ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* GREENSKY INC SAYS SUNTRUST ROBINSON HUMPHREY, RAYMOND JAMES, SANDLER O’NEILL + PARTNERS, L.P ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* GREENSKY INC SAYS FIFTH THIRD SECURITIES, GUGGENHEIM SECURITIES ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* GREENSKY INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: bit.ly/2KlqOqU