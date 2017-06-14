BRIEF-Greenyard announces acquisition of Mykogen

June 14 (Reuters) - GREENYARD NV:
* TRANSACTION CLOSING IS EXPECTED TO OCCUR DURING THE SECOND HALF OF 2017
* IS FINANCING THE TRANSACTION FROM EXISTING CREDIT FACILITIES
* SELECTIVE NON-STRATEGIC AND NON-CORE ASSETS WITHIN THE FRESH SEGMENT WILL BE DIVESTED
* THE DIVESTMENTS ARE EXPECTED TO BE COMPLETED DURING THE SECOND HALF OF 2017
* DIVESTMENTS ARE ESTIMATED TO PROVIDE CASH PROCEEDS OF AROUND € 25M WITH LIMITED IMPACT ON EBITDA (ACTIVITIES REPRESENT <2% OF GROUP EBITDA)
* AS A RESULT OF THE ACQUISITION AND DIVESTMENTS, EBITDA IS ANTICIPATED TO INCREASE BY 8%.
* AFTER THE ACQUISITION OF MYKOGEN AND THE DIVESTMENTS OF THE NON-CORE ASSETS, NET FINANCIAL DEBT IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY € 390 MILLION VERSUS. € 324.2 MILLION REPORTED FY 16/17 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)