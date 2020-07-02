BRIEF-Grenke Reports First Pickup In New Business In June

July 2 (Reuters) - Grenke AG:
* GRENKE MAINTAINS ITS POSITION IN Q2 2020 AND SEES THE FIRST PICKUP IN NEW LEASING BUSINESS
* NEW BUSINESS AT GRENKE GROUP LEASING AMOUNTS TO EUR 402.3 MILLION (-45.2% COMPARED TO Q2 2019)
* SUBDUED DEVELOPMENT IN APRIL AND MAY WITH FIRST SIGNS OF RECOVERY EMERGING IN JUNE
* CONSOLIDATED GROUP CM2 MARGIN INCREASES TO 17.5% (Q2 2019: 16.6%)
* NEW BUSINESS WAS WITHIN RANGE OF APPROXIMATELY 50% OF NEW BUSINESS VOLUME PLANNED AT BEGINNING OF YEAR PRIOR TO OUTBREAK OF PANDEMIC
* SEEING THAT SITUATION IN SEVERAL REGIONS HAS EASED SOMEWHAT
* TOO SOON TO ASSESS AS TO WHETHER AND HOW QUICKLY WE WILL MOVE TOWARDS NORMALISATION
* GERMANY CLEARLY OUTPERFORMED IN Q2 OF 2020 COMPARED TO EUROPE’S OTHER REGIONS
* DUE TO INCREASED DEMAND FOR KFW DEVELOPMENT LOANS, SME NEW LENDING BUSINESS OF GRENKE BANK AT EUR 54.2 MILLION
* SCOPE AND EXTENT OF IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON GRENKE GROUP’S FURTHER BUSINESS AND EARNINGS DEVELOPMENT CANNOT BE RELIABLY ESTIMATED
* WILL UPDATE ITS FORECAST ONCE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC CAN BE SUFFICIENTLY DETERMINED Source text for Eikon: (Berlin Speed Desk)