FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 23, 2018 / 11:45 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Grenville Strategic Royalty Names Robb McLarty Interim CEO

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Grenville Strategic Royalty Corp :

* GRENVILLE STRATEGIC ROYALTY ANNOUNCES MANAGEMENT CHANGES AND EXPANSION OF RELATIONSHIP WITH BOARDWALKTECH, INC.

* GRENVILLE STRATEGIC ROYALTY CORP - ROBB MCLARTY HAS BEEN PROMOTED TO CHIEF INVESTMENT OFFICER AND ACTING CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* GRENVILLE STRATEGIC ROYALTY CORP - STEVE PARRY WILL BE ASSUMING AN ADVISORY ROLE WITH COMPANY, AND WILL BE RESIGNING FROM BOARD OF DIRECTORS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.