FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
18 days ago
BRIEF-Grivalia's unit "Grivalia Hospitality" raised EUR 60 mln
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
China's appetite for oil may taper: Russell
Reuters Focus
China's appetite for oil may taper: Russell
China says it will defend interests if U.S. harms trade ties
China
China says it will defend interests if U.S. harms trade ties
Maserati spinoff lacks traction
Breakingviews
Maserati spinoff lacks traction
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 28, 2017 / 7:57 AM / 18 days ago

BRIEF-Grivalia's unit "Grivalia Hospitality" raised EUR 60 mln

1 Min Read

July 28 (Reuters) - GRIVALIA PROPERTIES REIC:

* SAYS GRIVALIA HOSPITALITY SUCCESSFULLY RAISED EUR 60 MILLION

* SAYS GRIVALIA PROPERTIES AND EUROLIFE ERB LIFE INSURANCE COMPANY S.A. HAVE ALREADY CONTRIBUTED EUR 60 MILLION IN TOTAL

* SAYS TOTAL ISSUED AND PAID UP SHARE CAPITAL OF COMPANY AMOUNTS NOW TO EUR 120 MILLION DIVIDED INTO 120 MILLION SHARES OF EUR 1 EACH

* 25% ARE OWNED BY GRIVALIA PROPERTIES, 25% BY EUROLIFE AND 50% BY FUND WHICH IS MANAGED BY M&G INVESTMENTS.

* CEO SAYS WE LOOK TO GROW THIS COMPANY THROUGH SELECTIVE ACQUISITIONS MAINLY IN GREECE, WITH A CLEAR VISION TO MAXIMIZE VALUE FOR OUR SHAREHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.